Diplomatie : la France va supprimer 20 000 postes à l'étranger

Réduction budgétaire oblige, l'État français veut couper dans ses dépenses. Et le personnel diplomatique semble bien parti pour en faire les frais. Mardi 28 août, Edouard Philippe a ainsi annoncé, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs, une "réorganisation" des services du Quai d'Orsay et des autres administrations à l'étranger, rapporte L'Opinion.

L'objectif serait de réduire de 10%, d'ici à la fin du quinquennat, la masse salariale des personnels travaillant à l'étranger, ce qui représenterait une économie de quelque 110 millions d'euros par an.

"10 % en 5 ans, c’est grosso modo ce qui a été réalisé ces quinze dernières années.

Seulement auparavant, on le faisait sans vous le dire. Aujourd’hui, on dit les choses", a plaidé le Premier ministre. D'après L'Opinion, cette réduction de la masse salariale concernera 20 000 postes, "soit l’équivalent de 2 000 ETP (Equivalents temps plein), même si la réduction ne sera pas forcément aussi importante en termes d’effectifs", indique le quotidien. Car le gouvernement souhaiterait favoriser l'embauche de Français déjà expatriés, dont l'emploi est moins onéreux. Dans le détail, parmi ces 20 000 personnels français, 12 000 sont fonctionnaires de l'État : 8 000 aux Affaires étrangères et 4 000 relevant d'autres ministères.