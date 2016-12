Diplomates russes expulsés des États-Unis : Vladimir Poutine joue l'apaisement, et dit ne pas vouloir "tomber au niveau" de Barack Obama

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les États-Unis avaient pris plusieurs sanctions : expulsion de diplomates, fermeture de maisons utilisées par le renseignement russe, et sanctions financières contre certains individus. Le gouvernement américain avait annoncé ces sanctions à la suite de l'affaire du piratage des emails du Parti démocrate. Selon le renseignemetn américain, ce piratage aurait été commandité par Moscou et aurait eu comme objectif de renforcer Donald Trump dans sa campagne contre Hillary Clinton, ce que la Russie continue de nier.

Vladimir Poutine préfère ainsi jouer la carte de l'apaisement, et assure que la Russie n'allait "pas créer de problèmes aux diplomates américains".

Le président russe a même invité les enfants des diplomates américains accrédités en Russie à venir célébrer les fêtes du Nouvel An et du Noël orthodoxe avec lui au Kremlin.

Vladimir Poutine, président de la Russie, a annoncé que la Russie n'effectuerait pas de représailles aux sanctions prises ce jeudi par le président des États-Unis Barack Obama. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, avait précédemment annoncé avoir "proposé au président russe de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Moscou et quatre diplomates du Consulat général américain à Saint-Petersbourg." Le président russe a déclaré ne pas vouloir "se rabaisser au niveau" d'Obama.

