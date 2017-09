"Diffusion d’images violentes" de Daech : l'immunité parlementaire de Gilbert Collard levée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cauchemar en cuisine. Un ex-participant est devenu SDF un an après

En savoir plus

Mais ce 27 septembre, la nouvelle Assemblée, élue en juin et à majorité macroniste, en a décidé autrement, selon les informations de BFMTV.

En décembre 2015, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre pour "diffusion d'images violentes" visant Gilbert Collard et Marine Le Pen, qui avaient publié sur Twitter des photos montrant la barbarie de Daesh pour protester contre une interview du politologue Gilles Kepel sur BFMTV et RMC. Le 22 février dernier, le bureau de l'Assemblée avait refusé de lever l'immunité du député apparenté FN du Gard à ce sujet.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres