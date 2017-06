Diffamation : l'immunité parlementaire de Marine Le Pen levée par les eurodéputés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: chocs Monaco-Paris SG le 25 novembre 2017 et Paris SG-Monaco le 14 avril 2018

Chine. Au moins 7 morts et 59 blessés dans une explosion

Les « petits » excès de vitesse ne resteront plus impunis…

Les élus européens ont estimé n'avoir aucune raison de soupçonner que cette procédure judiciaire française soit motivée par une "intention de nuire à l'activité parlementaire ou politique de Marine Le Pen" et ont donc approuvé à main levée la levée de son immunité.

Interrogée par un journaliste sur la responsabilité de Christian Estrosi dans l'action des djihadistes, Marine Le Pen avait répondu : "lorsque l'on aide le fondamentalisme islamiste à s'installer, à diffuser, à recruter (...) quelque part, moralement, oui, on est un peu complice".

L'élu reproche notamment à Marine Le Pen de l'avoir accusé, en mai 2015 sur iTELE/Europe 1, de financer l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), via les loyers très bas dont aurait profité une mosquée de sa ville.

