Dieudonné arrêté par la police aux frontières à l'aéroport d'Orly

Jeudi 15 février au soir, le polémiste Dieudonné a été interpellé à l’aéroport d’Orly par la police aux frontières alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour La Réunion. L’humoriste a été placé en rétention douanière pendant une heure "pour des jours-amende non payés", selon une source aéroportuaire. Cette arrestation découlait d'un mandat délivré par un parquet de l'exécution des peines, concernant "deux condamnations à des jours-amendes portant au total sur 20.000 euros", a indiqué son avocat Me Sanjay Mirabeau, ajoutant que l'une de ces condamnations, confirmées en appel en 2016, avait été prononcée dans le cadre de son procès pour "provocation à la haine raciale" en raison de ses propos visant le journaliste Patrick Cohen.

Me Sanjay Mirabeau a également expliqué que son client a finalement été relâché car "ces jours-amendes étaient intégralement réglés". "J'ai envoyé les justificatifs de paiement au parquet et après vérification, il a pu être libéré au bout d'une heure", a-t-il précisé à l’AFP. Selon lui, "il y a eu un retard entre la transmission du paiement au Trésor public et la remontée de l'information au parquet".