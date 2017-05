"Dialogue de sourds", "pugilat", "venimeux" : la presse internationale plutôt consternée par le débat

Le reste du monde pas franchement convaincu. Les journaux des Etats-Unis ont constaté "une américanisation" du débat. Le "New York Times" estime que le face à face a plus eu l’air d’une "empoignade dans le style de la télévision américaine qu’une discussion raisonnée telle que les Français en ont pris l’habitude", tandis que le "Washington Post" a mesuré la différence entre un débat "d’ordinaire d’habitude sobre et mesuré" et "une rixe à l’américaine" où "les insultes ont volé".

Le "Guardian" britannique a lui évoqué un théâtre "d’insultes personnelles et venimeuses" au cours d’un débat "éprouvant, plus riche en insultes qu’en détails sur leurs politiques". Un peu plus élogieux, El Pais a rarement" vu un combat dialectique d’une telle intensité dans un débat électoral", tout en affichant une nette préférence pour Emmanuel Macron. "Le Pen a proposé un style de voyou, plus proche de celui de son père – ou du candidat Donald Trump à l’automne dernier aux Etats-Unis- que de celui d’une leader aspirant à gagner la confiance de tout un pays" juge le journal espagnol.

De son côté, Le quotidien suisse "Le Temps" a été plus sévère envers le candidat d’En Marche ! Le journal a parlé d’un "dialogue de sourds" qui n’a pas permis à Emmanuel Macron, "piégé par ses formules de technocrates", "d’imposer son discours pédagogique" et a regretté que l’ancien patron de Bercy ait laissé "au nom de la courtoisie la candidate du Front national dicter le rythme du débat".