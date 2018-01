Devant les militaires, Emmanuel Macron annonce un "effort inédit et incomparable" pour la défense

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sur le sujet de la dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron a affirmé que cette dernière était une "clef de voûte" et "fait partie de notre histoire, de notre stratégie de défense et elle le restera".

Le président de la République a également abordé la question du service national universel, dont la mise en place était une de ses promesses de campagne. "Je veux rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port, il sera conduit par l’ensemble des ministères concernés, et pas simplement par le ministère des armées, il aura un financement ad hoc, qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire".

"Notre défense est absolument prioritaire et j'assume devant la Nation les choix de vous donner ces budgets mais vous ne devez pas ignorer qu'ils traduiront par ailleurs une réduction des ressources accordées à d'autres politiques" a-t-il lancé.

À Toulon, ce vendredi, lors de la présentation de ses vœux aux militaires français, Emmanuel Macron a voulu apaiser les tensions existantes entre l'exécutif et les militaires, tout en affirmant qu'il accordera une priorité toute particulière à la défense. Devant 1500 militaires réunis à bord du navire Dixmude, le chef de l'Etat a évoqué un "effort inédit et incomparable" pour porter le budget de la Défense à 2 % du PIB d'ici à 2025, soit une augmentation de 1.8 milliard d'euros pour l'année 2018.

