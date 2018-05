Devant Angela Merkel, Emmanuel Macron critique le "fétichisme" allemand pour les excédents budgétaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Entre "blessures" et "résistances", Edouard Philippe commémore l'esclavage et son abolition

La BoE maintient son taux et abaisse sa prévision de croissance

Rattrapé par l'actualité des derniers jours, le locataire de l'Elysée a évoqué le brûlant dossier iranien. "Nous avons fait le choix de construire la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient. Nous l’avons souverainement assumé, nous l’avons collectivement porté. Sans citer Donald Trump, il a ajouté : "D'autres puissances, tout aussi souveraines que nous, ont choisi de renoncer à leur propre parole. Devons nous renoncer pour autant à nos propres choix, devons nous céder à la politique du pire ?"

Mais il s'est aussi permis une critique au pays hôte, qui dû surprendre nombres d'invités. "En Allemagne, il ne peut y avoir un fétichisme perpétuel pour les excédents budgétaires et commerciaux, car ils sont faits aux dépens des autres" a ainsi lancé le président français.

Un discours qui a dû faire grincer quelques dents. Ce jeudi, Emmanuel Macron a reçu le prix Charlemagne (décerné tous les ans depuis 1950 à des personnalités qui se sont engagées pour la construction européenne) à Aix-la-Chapelle. Dans son discours, le chef de l'Etat a notamment appelé à "faire de l'Europe une puissance géopolitique, commerciale, climatique, économique, alimentaire, diplomatique propre" et à se battre "pour reforger" l'Europe.

