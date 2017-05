Deux proches de Nicolas Dupont-Aignan candidats aux législatives sous l'étiquette FN

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Giro: et de 4 pour le Colombien Gaviria, Jasper Stuyven 3e

Nicolas Hulot "certain de trouver un point de rencontre" avec Édouard Philippe

La Bourse de Paris oublie un peu Trump et finit en hausse (+0,66%)

Législatives: "points chauds" et personnalités à surveiller

Pas de quoi réchauffer les relations entre le Front National et Debout la France, d'autant plus que la semaine dernière, le parti frontiste a investi un candidat face à Nicolas Dupont-Aignan dans la 8e circonscription de l'Essonne.

Il s'agit de l'ex-directeur adjoint de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan, Maxime Thiébaut et le secrétaire général adjoint de Debout la France, Laurent Jacobelli.

Nicolas Dupont-Aignan aurait-il initié une mauvaise tendance ? Après son ralliement à Marine Le Pen en vue de l'élection présidentielle et sa défaite au deuxième tour, c'est maintenant à deux proches du fondateur de Debout la France de faire sécession pour se présenter aux élections législatives sous l'étiquette du Front National. Un jusqu'auboutisme qui a de quoi ravir les équipes frontistes et faire grincer des dents le président de Debout la France qui "regrette profondément" cette décision comme le rapporte le quotidien Le Parisien

