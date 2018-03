Deux pompiers de Paris accusés d'agressions sexuelles par une de leurs collègues

Le harcèlement sexuel sévit de partout, même chez les pompiers. En atteste la plainte portée jeudi par une jeune femme exerçant en tant que pompier de Paris, à l'encontre de deux de ses supérieurs hiérarchiques. Victime, selon elle, d'"agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions" depuis 2016, elle s'est finalement décidée à engager des poursuites judiciaires, rapporte Le Point.

Les derniers faits qui ont motivé cette décision remontent au 27 février dernier. Un de ses collègues de caserne aurait effectué des gestes déplacés tandis qu'elle s'affairait à effectuer un massage cardiaque sur une personne victime d'un arrêt.

Pas les premiers, selon la fonctionnaire, qui est allée alerter sa hiérarchie puis porter plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Auprès des policiers, la jeune femme de 25 ans a fait part de plusieurs attouchements et d'une tentative de baiser volé de son chef en juin dernier. Des faits qui, selon elle, avaient le plus souvent lieu au cours ou à l'issue d'interventions, et étaient présentés par ses collègues comme un bizutage par lequel toutes ses les filles de la caserne seraient passées.

Le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) a ouvert une enquête.