Deux nouvelles démissions au sein des Républicains

Après les propos de Laurent Wauquiez tenus devant des élèves de l’EM Lyon, certains élus LR, comme l'ancien ministre Dominique Bussereau ou l'eurodéputée et questeure du Parlement européen Elisabeth Morin-Chartier ont décidé de prendre les distances avec le parti ou l’ont tout simplement quitté. Ce vendredi 23 février, deux nouveaux membres des Républicains ont claqué la porte du parti.

"Ce mouvement du rassemblement est devenu celui du repliement"

Il s’agit de la sénatrice Fabienne Keller et d’Antoine Herth, député de la 5e circonscription du Bas-Rhin. Dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, ils dévoilent leur courrier adressé à Laurent Wauquiez. Dans cette missive, ils expliquent leurs doutes et indiquent qu’ils ne partagent pas réellement la ligne adoptée par le parti depuis l'accession au pouvoir du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "C’est avec tristesse et inquiétude que nous constatons que ce mouvement du rassemblement est devenu celui du repliement.

Bien trop souvent, vos paroles et vos prises de positions donnent l’impression que votre ambition n’est plus de combattre les idées populistes mais de les épouser, de les faire vôtres", écrivent-ils.

Et de se demander : "Que reste-t-il des valeurs européennes, humanistes, sociales et libérales qui constituaient l’ADN de notre famille politique? Où est l’esprit du Général de Gaulle, de Valéry Giscard d’Estaing, de Jacques Chirac, de Simone Veil ou encore de Jacques Barrot auprès de qui vous avez commencé votre engagement ?". "Nous ne nous reconnaissons plus ni dans les valeurs centrales de notre mouvement, ni dans votre style de gouvernance", ajoutent les deux élus, qui s'impliquent depuis plusieurs mois dans le mouvement des "Constructifs", "Agir".