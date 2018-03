Deux hommes placés en garde à vue après la mort d’une octogénaire juive dans un incendie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le président du Consistoire israélite, Joël Mergui, a souhaité vouloir "comprendre ce qui s’est passé et ne pas laisser se reproduire le silence qui avait suivi l’assassinat de Sarah Halimi, il y a un an, dans le même arrondissement". En février, après neuf mois d'enquête, le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi - survenu à Paris en avril 2017 - avait été retenu mardi par la juge d'instruction. L'affaire avait provoqué un vif émoi parmi les membres de la communauté juive française.

Deux départs de feu ont été constatés par les secours et une première autopsie a révélé l'existence de traces de coups de couteau sur le corps de Mireille K.. Samedi, les enquêteurs ont placé en garde à vue un suspect, né en 1989.

Elle s'appelait Mireille, était de confession juive, et se trouvait être une rescapée de la rafle du Vel’ d’Hiv. Elle est morte vendredi, à l'âge de 85 ans, dans l’incendie de son appartement de Paris, dans lequel elle vivait seule. Les premières constatations sur les lieux de l'incendie - survenu vendredi en fin d'après-midi dans le 11e arrondissement de la capitale - ont conduit les policiers à étudier la piste criminelle.

