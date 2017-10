Deux experts seraient recrutés pour aider Bruno Le Maire et Gérald Darmanin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un Tunisien divorcé, SDF et sans emploi, ce que l'on...

Attaque à Marseille 11h23 L'enquête sur l'attaque au couteau à Marseille (sud-est de la France) revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique, et qui a coûté la vie ...

Cyclisme: le coureur mis en cause pour fraude au moteur a voulu "retrouver des sensations"

Fusillade de Las Vegas: un nouveau bilan de la police fait état d’au moins 50 morts et 200 blessés

Catalogne: l'UE appelle au dialogue et rejette la violence

Etats-Unis: plus de 50 morts à Las Vegas, pire fusillade depuis des décennies

En savoir plus

Il s'agirait d'un délégué interministériel "chargé de la transformation de l’action publique". Il travaillerait à la réorganisation et à la modernisation de l’administration, en relation avec le secrétaire d’État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi. Une ligne de crédit de 700 millions d’euros lui est déjà allouée dans le projet de budget pour 2018.

Un autre expert serait, quant à lui, nommé à la fin de l'année auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.

D'ici à la mi-octobre, un délégué interministériel chargé de la politique industrielle devrait rejoindre le cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, selon Le JDD. Il serait chargé de prévenir les situations d’urgence dans les entreprises en difficulté et de suivre les restructurations industrielles en cours. Les profils de plusieurs personnalités ayant "une très bonne connaissance des sujets industriels", dont certaines issues du secteur privé, sont à l’étude à Matignon, affirme Le JDD.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres