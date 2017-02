Deux conducteurs foncent dans la foule, en Allemagne et à la Nouvelle Orléans

La parade du carnaval de la Nouvelle Orléans, aux Etats-Unis, a viré au cauchemar samedi soir. Un homme, en "état d'ébriété sévère" selon la police, a percuté la foule au volant de son pick-up, faisant une trentaine de blessés âgés de 3 à 40 ans.

Après avoir percuté trois véhicules, le pickup a roulé sur un trottoir où se trouvaient à ce moment-là de nombreuses personnes assistant à la parade.

"A l’heure qu’il est, il semble que le conducteur était dans un état d’ébriété sévère et qu’il a percuté un grand nombre de véhicules avant de tourner et de percuter tout un tas de victimes innocentes", a précisé le chef de la police de La Nouvelle-Orléans, Michael Harrison, à la presse.

La police a dit avoir arrêté le suspect et n'évoque pas la piste terroriste. "Il est très difficile de protéger les gens de quelqu’un qui est très saoul et qui percute une foule", a commenté le maire de la ville, Mitch Landrieu, qui a précisé que des barrières avaient été mises en place.

En Allemagne aussi, un homme a foncé avec sa voiture sur des passants dans le centre-ville de Heidelberg, dans le sud du pays, samedi après-midi. Un homme de 73 ans est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital et deux autres personnes ont été légèrement blessées, ont annoncé la police et le procureur dans un communiqué commun.

Selon le journal Rhein-Neckar-Zeitung, le conducteur était un jeune Allemand qui se serait arrêté à un feu rouge et aurait redémarré à vive allure lorsque le feu est passé au vert, percutant un groupe de passants avant de terminer sa course dans un pylône. Après l'incident, "le suspect est sorti du véhicule et s'est éloigné à pied, armé d'un couteau". Une patrouille a localisé l'individu et les "fonctionnaires ont fait usage de leurs armes à feu. Le suspect est grièvement blessé et se trouve à la clinique de Heidelberg", indique le communiqué des forces de l'ordre.

Le porte-parole de la police a ajouté ne pas être en mesure de se prononcer sur le possible mobile du suspect, qui n'a aucun antécédents terroristes.