Deux attaques de mosquées en Afghanistan font des dizaines de morts

Un homme armé a fait irruption dans une mosquée chiite de Kaboul et a "ouvert le feu sur les pèlerins" a annoncé le général Mohammad Salim Amas, chef de la police criminelle. peu après l'homme s'est fait exploser au milieu des fidèles occasionnant de nombreuses victimes. Au moins trente cadavres ont été extirpés du site selon un haut responsable des forces de sécurité sur place.

Le premier bilan faisait état de 10 victimes avant d'être rehaussé à 22morts par le ministère de la Santé.

Dans la même journée, une autre attaque avait visé une autre mosquée dans la province de Ghor. La chaîne Tolo News citée par le journal Le Monde évoque pour ce cas "au moins une trentaine de morts et blessés".

Un attentat visant la minorité chiite du pays n'est pas une première.

Dernièrement, la veille de l'Achoura, principale date du calendrier chiite, un attentat suicide visant également une mosquée chiite avait fait six victimes et une trentaine de blessés et avait été revendiqué par le groupe Etat Islamique présent en Afghanistan depuis 2015.

La communauté chiite est particulièrement visée par le groupe terroriste depuis 2016. Les responsables religieux et la population allant jusqu'à accuser les autorités de négligence.