La dette publique de la France atteint 2226 milliards d'euros

Concernant la consommation des ménages, qui continue de tirer la croissance économique vers le haut, elle rebondit au troisième trimestre après une baisse de 2,1% au mois d'octobre. "La consommation d'énergie est en forte hausse, dopée par des températures moyennes plus faibles qu'habituellement (à l'inverse d'octobre)", détaille l'Insee. Et d'ajouter : "Les achats de textile habillement rebondissent également, tout comme la consommation alimentaire". Les achats de matériels de transport font figure d'exception.

En outre le PIB a augmenté de 0,6% au troisième trimestre, contre 0,5% auparavant. Aujourd'hui, l'Insee table sur une augmentation du PIB de 1,9 % pour l'année. Soit une prévision légèrement plus optimiste que celle réalisée par le gouvernement (1,8 %).

Cependant, par sous-secteur, c'est l'État qui contribue le plus à la dette publique, à hauteur de 1795,2 milliards d'euros au troisième trimestre, affirme l'Insee, qui ajoute qu'elle a même augmenté de 4,8 milliards par rapport au dernier trimestre. "La contribution des administrations publiques locales (Apul) à la dette diminue (−1,5 Md€). Les régions se désendettent de 0,7 Md€ et les départements de 0,6 Md€".

"L'Agence centrale des Organismes de Sécurité sociale (Acoss) se désendette (−5,6 Md€) en remboursant notamment des Euro Commercial Papers (ECP) pour 4,7 Md€", ajoute-t-il. "La Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) (−3,4 Md€) et la Cnaf (−0,7 Md€) se désendettent dans une moindre mesure". En revanche, l'Unedic, l'organisme chargé de gérer le régime de l'assurance-chômage, s'endette à hauteur de 0,7 milliard d'euros. Et les hôpitaux publics s'endettent de 0,1 milliard.

