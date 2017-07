Dette : le FMI ne viendra plus en aide à la Grèce

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"On ne peut pas se passer de l'avenir de l'Afrique", estime Hervé Bourges

France: les LGV vers Bordeaux et Rennes inaugurées en grande pompe

En outre, "les règles du FMI correspondent à un pays qui dispose de sa propre monnaie mais non pas à un pays membre d'une union monétaire", ajoute-t-il. Il estime que "le Mécanisme européen de stabilité (MES) devrait se transformer en un Fonds monétaire européen" pour répondre aux besoins éventuels des pays membres de la zone euro.

Selon le ministre, la politique d'austérité menée depuis 2010 en Grèce et les différents prêts internationaux accordés au pays "ont obtenu quelques résultats mais n'ont pas résolu le problème".

Le FMI ne cesse de réclamer l'allègement de la dette grecque et est présent dans le troisième programme, mais refuse pour le moment de donner de l'argent si la zone euro ne décide pas d'alléger la dette grecque.

C'est la dernière fois que le FMI participe à un programme grec. Dans un entretien paru ce samedi dans le quotidien grec Ta Néa, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, connu pour son intransigeance sur la question de la restructuration de la dette grecque, révèle que la zone euro et le FMI ont convenu "que le troisième programme grec (2015-2018) sera le dernier avec la participation du FMI".

