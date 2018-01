Désormais, on sait dépister différents types de cancers avec un simple test sanguin

Une équipe de chercheurs de l'Université John Hopkins (Baltimore, Maryland) travaillait depuis plusieurs années sur un "test annuel" capable de détecter un cancer le plus tôt possible et donc de sauver le plus de vies possible. Comme le cancer relâche des petites traces de son ADN en mutation et des protéines dans le sang, l'opération consistait à repérer ces indices dans un simple test sanguin. C'est désormais chose faite : 16 gènes mutés et 8 protéines généralement relâchées ont été isolées. Et le test porte désormais le nom très fonctionnel de "CancerSEEK".

Sur 1005 patients avec un cancer de l'ovaire, du foie, de l'estomac, du pancréas, de l'œsophage, du colon, des poumons ou du sein qui n'avait pas encore métastasé sur d'autres tissus. 7 cas sur 10 ont été détectés. Et il faut savoir que 5 des huit cancers testés n'ont pas de procédures ou de radiographies pour être détectés à un stade précoce. C'est par exemple le cas du cancer du pancréas, détectés trop tard chez 4 patients sur 5. Trouver la tumeur plus tôt permet de la retirer facilement par voie chirurgicale, et évite donc tous les longs traitements. Bref, des procédures lourdes et complexes pourraient être progressivement délaissées.

Évidemment, il reste encore beaucoup de travail avant de voir ces tests se développer et être commercialisés, notamment pour qu'il soit capable de bien repérer le cancer dès son apparition dans le corps humain. Pour l'instant, les tests sur les cancers en phase 1 sont viables à seulement 40%. On teste donc désormais le CancerSEEK sur des patients qui n'ont pas de cancers diagnostiqués.

Sont donc concernés par ce test :

- Le cancer de la prostate (aide à cibler le traitement, moins de coloscopies)

- Le cancer des ovaire (détection plus précoce)

- Le cancer du pancréas (détection plus précoce)

- Le cancer du sein (moins de mammographies)

- Le cancer du poumon (détection plus précoce)

- Le cancer de l'estomac

- Le cancer du foie

- Le cancer de l'œsophage

Évidemment, le problème du cancer n'est pas résolu avec ce test : reste le traitement proposé après la détection, et son efficacité. Et le prix estimé est tout sauf donné : plus de 400 euros (500 dollars) par test !