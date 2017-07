Les députés ont voté l'interdiction des emplois familiaux pour le gouvernement et les parlementaires

C’était une des mesures les plus attendues du projet de loi de moralisation de la vie publique et une promesse du candidat Macron dans une campagne présidentielle bouleversée par le "PenelopeGate". C'est désormais chose faite: les députés ont voté l'interdiction du travail familial pour les élus. Les parlementaires de l’Assemblée nationale ont pris leur décision par un vote à main levé ce jeudi matin. Après avoir voté contre la réforme au cours du mois de juillet, les sénateurs avaient fait marche arrière dès le lendemain, devant l’émoi provoqué.

Seront donc interdits les emplois familiaux "pour la famille proche" (conjoint, partenaire de Pacs, concubin, parents et enfants ainsi que ceux du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin) sous peine de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Concernant l'emploi de toute autre personne du second cercle (ayant un "lien familial", membre ou ancien membre de la famille), il y aura une obligation de déclaration, comme en cas "d'emploi croisé". Car comme le rapporte Le Figaro, cette dernière pratique demeure valide. Ce système d’emploi croisé consiste pour un élu à employer un membre de la famille d'un collègue qui, en échange, emploie un membre de sa famille à lui.