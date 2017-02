Les députés britanniques autorisent le gouvernement de Theresa May à déclencher le Brexit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les députés britanniques autorisent Theresa May à déclencher le Brexit

Les députés britanniques autorisent Theresa May à déclencher le Brexit

Afghanistan : six employés de la Croix-Rouge tués, deux disparus

21h40 - Les députés britanniques autorisent Theresa May à déclencher le Brexit

Hand: retour réussi au PSG pour Karabatic et consorts

Violences à Aulnay-sous-Bois : deux hommes condamnés à six mois de prison ferme

En savoir plus

L'adoption définitive du texte ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines. Cependant; Theresa May a martelé qu'elle déclencherait avant le 31 mars l'article 50 du Traité de Lisbonne, qui lancera deux années de négociations de sortie de l'Union européenne.

A une large majorité. Ce mercredi, les parlementaires britanniques ont autorisé la Première ministre Theresa May à déclencher le Brexit. Les députés de la chambre des Communes ont donc approuvé le texte par 494 voix contre 122.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres