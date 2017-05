La députée PS Corinne Erhel meurt après un malaise en plein meeting

Une réunion publique en soutien à Emmanuel Macron endeuillée. Vendredi vers 20h45, la députée socialiste Corinne Erhel, 50 ans, a pris la parole à Plouisy, près de Guingamp, devant trois cents militants. Ce soutien de la première heure du leader d'En Marche! parlait depuis 15 minutes lorsqu'elle s'est effondrée brutalement.

Elle a ensuite été transportée en urgence par le SAMU à l’hôpital de Saint-Brieuc, où son décès a été prononcé. Née le 3 février 1967 à Quimper, entrée en politique en 1997, députée depuis 2007, elle siégeait à la commission des affaires économiques de l’Assemblée.

Ce drame a entraîné de très nombreuses réactions de la part des responsables politiques. "Je n’oublierai jamais, comme l’ensemble des députés de cette législature, son engagement, son travail et son dévouement au service de l’intérêt général" a salué Claude Bartolone dans un communiqué. "Je salue la mémoire de Corinne Erhel, femme de convictions, parlementaire engagée" Condoléances attristées à sa famille et à ses proches" a déclaré le Premier Ministre Bernard Cazeneuve sur Twitter. Manuel Valls a aussi tenu à lui rendre hommage. "Choqué d'apprendre la mort de Corinne Erhel. Elle était si engagée et si passionnée par son territoire. Je pense très fort à sa famille".