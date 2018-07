Une députée LREM menacée d'exclusion pour avoir voté contre le projet de loi immigration

Faire preuve de conviction tout en étant députée LREM ? Et puis quoi encore ? L'élue de la Marne Aina Kuric s'expose à une exclusion de La République en marche après avoir voté contre le projet de loi asile-immigration en nouvelle lecture dans la nuit de jeudi à vendredi.

La députée s'était abstenue en première lecture et a cette fois décidé de votre contre ce texte qui vise "une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie".

Onze élus LREM se sont abstenus lors du vote, mais elle est la seule à s'y être opposée. Cela est en effet interdit au sein du groupe : une règle stipule qu'une abstention est un "péché véniel", un votre contre un "péché mortel".

La sentence sera-t-elle appliquée et la chef d'entreprise exclue ? "Le bureau du groupe se réunit tous les mardi. On en saura plus à ce moment", indiquait-on vendredi soir au groupe, qui compte 312 élus.

Aina Kuric dénonce notamment la mesure, prévue dans le projet de loi, qui limite légèrement le droit du sol à Mayotte : un article prévoit, pour que les enfants nés à Mayotte bénéficient du droit du sol, que l'un de ses parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois. Aine Kuric, d'origine malgache, avait déposé des amendements pour supprimer cette disposition.