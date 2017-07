Une députée En Marche aurait mordu un chauffeur de taxi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Emirates et Turkish Airlines: les ordinateurs en vol de nouveau autorisés

« Biens mal acquis »: prison, amende et confiscation requis contre Teodorin Obiang

L'affaire a tout de même nécessité "quarante-cinq minutes de négociations", indiquent les policiers. Les 12 euros ont finalement été payés mais l'affaire s'est terminée au commissariat de Vincennes. Laëtitia Avia "a porté plainte pour séquestration, et lui pour coups et blessures", rapporte le Canard enchaîné.

Le ton se serait envenimé. Et celle qui était surnommée "l'Inconnue" par ses adversaires durant les législatives aurait alors tout bonnement mordu le conducteur à l'épaule pour qu'il s'arrête. "Fait qu'elle reconnaît devant nous" note les policiers. Une version rejetée par la parlementaire qui affirme l'avoir "attrapé par l'épaule", soulignant avoir eu "très peur".

D'après le journal satirique, la scène s'est déroulée vendredi dernier, à Saint-Mandé, une banlieue cossue de la région parisienne. Aux alentours de 23h30, des policiers municipaux sont appelés pour une altercation entre un chauffeur de taxi et une jeune femme. "La cliente du taxi, sur un ton condescendant, nous annonce verbalement son identité ainsi que sa qualité de parlementaire", déclarent les forces de l'ordre. La parlementaire aurait souhaitait payer sa course – de 12€ - en carte bancaire mais le terminal du véhicule ne fonctionnait pas.

Ce mardi, Laëtitia Avia, députée LREM de 33 ans, ancienne élève de Sciences Po après avoir grandi en Seine-Saint-Denis, était citée en exemple par Edouard Philippe lors de son discours de politique générale. Mais ce n'est pas pour son brillant CV et son parcours fulgurant qu'elle fait parler d'elle aujourd'hui. Selon des informations du Canard enchaîné, la jeune parlementaire aurait eu récemment une altercation avec un chauffeur de taxi. Une querelle qui se serait terminée…par une morsure.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres