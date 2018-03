Un député LREM souhaite la mise en place de petits déjeuners gratuits dans les écoles en zone prioritaire

La réussite scolaire est-elle en jeu…dès le petit déjeuner ? L'hypothèse est soulevée par le député de l'Isère Olivier Véran. Au micro de la radio RMC, le parlementaire LREM et rapporteur de la Commission des affaires sociales a ainsi annoncé vouloir proposer des petits-déjeuners gratuits aux enfants situés dans des zones d'éducation prioritaire et des écoles rurales. "Trop d’enfants arrivent à l’école sans avoir mangé et cela nuit à leur attention et à leur capacité", a-t-il estimé. "Quand ils arrivent le ventre vide, vers 10h, il y a de l'anxiété, de l'agitation et des troubles de l'apprentissage".

Le coût de cette mesure, estimé à 10 millions d'euros par an, serait pris en charge par une dotation de l'État. Olivier Véran s'appuie sur un exemple venu Royaume-Uni : les élèves britanniques bénéficiant d'un petit déjeuner gratuit auraient amélioré leur niveau en mathématiques, en écriture et en lecture. En moyenne trois élèves par classe arrivent à l'école le matin sans avoir pris de petit déjeuner, rappelle RMC.