Un député LREM propose un crédit d'impôt pour l'hébergement des réfugiés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

RDC : au moins 50 morts et une centaine de brûlés dans un accident de la route

Inauguration de l’interconnexion électrique entre le Burkina et le Ghana

En tournée en Afrique, Melania Trump arbore un casque colonial et provoque l'indignation

"L'idée serait de dire (on a déjà beaucoup de Français qui font ça) que les Français qui hébergent des réfugiés qui ont été protégés par la France, qui ont un titre de séjour, peuvent déduire jusqu'à 1.500 euros (de leurs impôts) par an pour les frais que cela peut occasionner d'avoir cet acte de solidarité.

Ce samedi 6 octobre, le député LREM Aurélien Taché a suggéré de créer un crédit d'impôt pour les personnes hébergeant des réfugiés. Sur France Inter, le député du Val d'Oise a déclaré : " Je vais proposer dans le projet de loi de finances un crédit d'impôt pour les Français qui acceptent d'héberger des réfugiés. Je pense que l'affaire de l'accueil et de l'intégration, c'est l'affaire de toute la société" estimant qu'il s'agirait là d'un "bon signal" envoyé.

