Le député Alain Tourret veut créer un groupe radical macroniste à l’Assemblée

Est-ce le début de la fragmentation du groupe LREM à l’Assemblée nationale ? Selon Challenges, le député LREM Alain Tourret prépare la création d’un nouveau groupe parlementaire qui réunira des radicaux de gauche (PRG) et de droite – les Valoisiens.

"Jamais le groupe, avec ses 310 députés, ne restera uni pendant toute la mandature"

"Il doit être clair que cette initiative a pour but de renforcer, en l'élargissant et le diversifiant, notre soutien au Président de la République", affirme le député du Calvados, ancien vice-président du Parti radical-socialiste puis du PRG, dont il a été "suspendu" sans en être exclu. "Jamais le groupe, avec ses 310 députés, ne restera uni pendant toute la mandature", ajoute l’élu. Cependant selon Alain Tourret, son projet de la création, autour de lui, d’un groupe radical macroniste "ne verra le jour qu'avec l'accord du Président".

"La création d'un groupe parlementaire autonome offre de nombreux avantages : plus de temps de parole, plus de visibilité, participation à la conférence des présidents, secrétariat particulier, plus de poids politique et aussi… plus d'argent", note au passage Challenges.