Déplacement de Macron à Las Vegas en 2016 : deux perquisitions chez Havas et Business France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La canicule s'intensifie et ce n'est pas fini: 66 départements en alerte

2.000 gendarmes et policiers mobilisés pour le Tour de France à Marseille

Londres: l'auteur de l'attentat de Finsbury Park, un homme instable et agressif

Londres: l'auteur de l'attentat de Finsbury Park, un homme instable et agressif

CHALEUR Météo: 66 départements désormais en vigilance canicule Dix-sept nouveaux départements, du nord et du nord-est de l’Hexagone, s’ajoutent ainsi aux territoires déjà concernés…

L'agenda proposé par le cdH accueilli froidement par Ecolo et DéFI

En savoir plus

Lors du salon mondial de l'innovation technologique, Emmanuel Macron avait été ovationné par plus de 500 personnalités et dirigeants de start-up français. Selon Le Canard enchaîné, le coût de cet événement s'était élevé à 381 759 euros.

Une enquête préliminaire pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme avait été ouverte à la mi-mars par le parquet de Paris, après des soupçons de dysfonctionnements dans l'organisation de cette opération.

Pour rappel, l'organisation d'une soirée pour Emmanuel Macron et la French tech à Las Vegas en janvier 2016 a été confiée par Business France à Havas, sans appel d'offres.

Pendant qu'une partie des ministres est empêtrée dans des affaires, l'enquête sur le déplacement d'Emmanuel Macron refait parler d'elle. Selon l'AFP, des perquisitions ont eu lieu ce mardi matin au siège du groupe publicitaire Havas et de l'agence nationale Business France.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres