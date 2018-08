La dépense publique devrait augmenter en 2019

Contrairement à ce qui était prévu et expliqué dans le "programme de stabilité" envoyé par le gouvernement à Bruxelles en avril, la dépense publique devrait augmenter de 0,6% l'an prochain et non pas 0,4% hors inflation explique le journal Le Monde.

Bruno Le Maire, qui était interrogé ce 27 août devant l'Association des journalistes économiques et financiers (AJEF) n'avait toutefois aps confirmé ce chiffre de +0,4%.

Il expliquait que : " « Ce qui compte pour moi, c’est la trajectoire sur la durée du quinquennat. Sur la dépense publique, l’effort est maintenu, mais l’objectif est de tenir le cap de trois points de PIB de réduction de la dépense publique d’ici à la fin du quinquennat"

Un engagement qui sera difficilement tenable et que l'on explique du fait du ralentissement de la croissance. Envisagée dans un premier temps à 1,9% pour l'année 2019, le Premier ministre s'est ravisé ce 26 août en misant sur une croissance de 1,7%.