Démission de Hulot : dix ONG appellent Macron à "changer de cap"

C'est ce qu'on appelle battre le fer tant qu'il est chaud. Ce jeudi 30 août, dans une tribune commune, dix ONG appellent Emmanuel Macron à "changer de cap" après la démission de Nicolas Hulot, survenue mardi.

Pour ces organismes, le départ de l'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire "est une invitation à changer de cap tout en osant rompre avec la facilité des Trente glorieuses et 'cinquante' gaspilleuses" et "invite à un sursaut". Les auteurs de la tribune estiment qu'Emmanuel Macron "aurait tort de mésestimer le symbole que représente cette démission surprise" qui est "le symptôme d'une immense incompréhension".

Les ONG en question sont la Fondation pour la nature et l'Homme, Agir pour l'environnement, France nature environnement, Générations futures, les Amis de la Terre, Réseau sortir du nucléaire, Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, Association pour la protection des animaux sauvages, Virage énergies et Société nationale de protection de la nature.