Les démineurs de l'aéroport de Montpellier font sauter la valise d'un député LREM

C'est un oubli qui se paie cash. Jeudi 8 mars, vers 9h45, la sécurité de l'aéroport de Montpellier (Hérault) a repéré un bagage isolé à la terrasse du café de hall d'arrivée. Après plusieurs infructueux appels au micro, le hall a finalement été évacué et les démineurs ont procédé à l'explosion de la valise à 11 heures, relate Midi Libre. Les débris du bagage ont ensuite été inspectés pour identifier son propriétaire.

C'est ainsi que le député macroniste Christophe Euzet, élu dans la 7e circonscription du département, a vu son téléphone sonner.

Une maladresse qu'il regrette : "C'était bien ma valise. Je suis arrivé de Paris ce matin de bonne heure à l'aéroport de Montpellier, après une très longue journée de travail. Je suis fatigué, parce que je travaille beaucoup, j'y ai bu un café et j'ai oublié ma valise", a-t-il expliqué.

L'élu a assuré s'être "copieusement excusé auprès des services de sécurité" et a loué "le sérieux des services, puisqu'ils m'ont vite retrouvé". Christophe Euzet se veut rassurant sur le contenu de son bagage, désintégré dans la procédure : "Il n'y avait rien d'essentiel dans la valise, je n'ai pas détruit de document d'État. J'avais un costume dedans et le nécessaire de toilette. Il ne me reste plus que mon cartable, je vais essayer de ne pas le perdre", a-t-il indiqué.