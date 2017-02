Un demi-frère de Kim Jong-Un aurait été assassiné en Malaisie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Lassana Diarra et l'OM, c'est fini !

Usain Bolt et Simone Biles élus sportifs de l'année

En savoir plus

En partance pour Macao, Kim Jong-Nam se serait senti mal à l'aéroport de Kuala Lumpur et son décès est survenu pendant son transfert à l'hôpital, a indiqué ce même responsable, précisant que la cause de la mort n'avait pas encore été déterminée.

Sa mort a été confirmée par la police malaisienne. "Il n'y a pour le moment aucun suspect mais nous avons ouvert une enquête et nous étudions plusieurs possibilités susceptibles de conduire à des pistes", a déclaré un responsable des autorités locales, cité par Reuters.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres