À la demande de la Licra, La République en marche suspend l'investiture d'un candidat accusé d'avoir tenu des propos à caractère antisémite

"A quand la séparation du Crif et de l'État?", avait notamment tweeté Christian Gerin, après avoir accusé Manuel Valls d'être "viscéralement sioniste, raciste et islamophobe".

"Je suis investi dans la 5e de Charente-Maritime pour REM. Je suis fier et heureux", avait-il tweeté.

Christian Gerin, 62 ans, producteur d'émissions comme "Faites entrer l'accusé" et "Le Magazine de la santé", figurait hier dans la liste des 428 candidats investis sous les couleurs de La République en Marche!.

Dans la foulée de cette demande, Laurence Haïm, membre d'En Marche, a assuré que la commission d'éthique avait été saisie et que l'investiture avait été suspendue.

La Licra (Ligue contre le racisme et l'antisémitisme), a demandé à ce que l'investiture La République en marche soit retirée à Christian Gerin pour des propos qui auraient un caractère antisémite.

