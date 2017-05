"Dès demain" : Anne Hidalgo, Martine Aubry et Christiane Taubira lancent un "mouvement d'innovation"

Par le biais d'une tribune publiée dans le journal Le Monde, les maires socialistes de Paris et de Lille, Anne Hidalgo et Martine Aubry, l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira ont dévoilé mercredi 10 mai le lancement de "Dès demain", un "mouvement d'innovation" ouvert à "tous les humanistes qui croient encore en l'action".

Ce mouvement comptera également 200 intellectuels, artistes, et personnalités politiques, tels que Guillaume Balas et Mathieu Hanotin, proches de Benoît Hamon, Marylise Lebranchu ou André Laignel, le photographe et militant écologiste Yann Arthus-Bertrand, la philosophe Dominique Méda, le chanteur Jacques Higelin ou l'humoriste Christophe Alévêque.

Les 160 signataires de cette tribune appellent leurs concitoyens à un "sursaut".

"Ce n'est pas la création d'un courant, d'un parti. Il s'agit de fédérer autour de valeurs communes, de travailler sur le temps long, de se fonder sur la société civile", a précisé l'entourage d'Anne Hidalgo en marge de cette annonce.