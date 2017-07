Déjà 125.000 signatures pour faire entrer Simone Veil au Panthéon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Après la canicule, la grêle et les inondations

Grosse chute dans le peloton, Bardet et Froome à terre

En savoir plus

"La décision de la panthéonisation revient au Président de la République, Emmanuel Macron. Si cela est conforme aux volontés de Simone Veil, nous souhaiterions qu'elle soit panthéonisée et devienne la cinquième femme à avoir cet honneur."

Simone Veil "a porté courageusement une loi qui a fait sortir des milliers de femmes de la clandestinité de l'IVG. L'IVG est encore contestée aujourd'hui par certains, qui multiplient la violence et l'agressivité des campagnes contre ce droit difficilement acquis. La patrie est elle vraiment reconnaissante des grandes femmes de son histoire ?", dit le texte de la pétition.

Une pétition lancée vendredi soir sur le site change.org a déjà recueilli plus de 125.000 signatures, dont celles de nombreux responsables politiques.

Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, rescapée des camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale et figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes, entrera-t-elle au Panthéon ?

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres