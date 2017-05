La dégradation de la tombe du général de Gaulle provoque l'émoi à droite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Quelle infamie ! Pensées pour le plus grand Français du XXè siècle. Celui qui a sauvé notre pays et bâti son avenir. https://t.co/yfzUpAcKZm

La nouvelle a choqué. La tombe du Général de Gaulle, à Colombey-les-deux-Eglises, a été dégradée ce samedi. "La tombe, filmée en permanence, a été dégradée à 17 h 14 par un individu seul qui est monté dessus et a donné deux grands coups de pied sur le socle de la croix de la tombe, provoquant la chute de celle-ci. Mais le socle de la tombe est resté intact" a expliqué le procureur de Chaumont, Frédéric Nahon à l'AFP. "L’individu, que nous recherchons, aurait agi seul et n’avait pas le visage dissimulé.

