Défilé du 1er mai : des heurts éclatent à Paris, trois CRS blessés

Une situation sous haute tension. En marge de la grande manifestation parisienne du 1er mai, organisé lundi après-midi à Paris à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, une centaine de perturbateurs ont lancé des projectiles et des cocktails molotov sur les forces de l'ordre. D'après des informations de la Préfecture de police, trois CRS ont été blessés par des jets de cocktails molotov. Deux d'entre eux sont légèrement blessés. Le troisième est très sérieusement brûlé au visage et aux mains.

Les manifestants ont été bloqués par les affrontements entre CRS et perturbateurs à l'entrée de la place de la Bastille. Des dégradations ont également émaillé la manifestation, avec notamment des vitrines endommagées ou encore un abribus dont la vitre a été cassée. Des journalistes ont fait état d'une atmosphère irrespirable en raison des jets de lacrymogène. Sur la place de la République, les services de la préfecture de police disent avoir observé cet après-midi la présence de plus de 100 personnes masquées.

Depuis le début de la manifestation, quatre personnes ont été interpellées pour port d'arme prohibé, violences envers des agents de la force publique et dégradations.