Le déficit de la Sécurité sociale s'est établi à 5,1 milliards d'euros en 2017

En 2017, le déficit de la Sécurité sociale s'est établi à 5,1 milliards d'euros, ont annoncé jeudi les ministres de la Santé, Agnès Buzyn, et des Comptes publics, Gérald Darmanin. En 2016, il était de 7,8 milliards. Lors de sa dernière prévision en septembre, le gouvernement tablait sur 5,2 milliards. Dans un communiqué, les deux ministres ont souligné qu'"il s'agit du plus faible déficit enregistré sur les 15 dernières années". Selon Agnès Buzyn et Gérald Darmanin , "ces bons résultats (...) permettent d'envisager un retour à l'équilibre des comptes de la Sécurité sociale dans un avenir proche", sans en préciser l'échéance.

Grâce à une croissance de la masse salariale "supérieure aux prévisions" (3,5% au lieu de 3,3%), la Sécurité sociale a bénéficié de recettes de l'ordre de 1,2 milliard d'euros, soit plus importantes qu'espérées. Certaines branches de la Sécu affichent des résultats meilleurs qu'en 2016 : des excédents de 1,8 milliard d'euros pour l'assurance vieillesse et de 1,1 milliard pour les accidents et maladies du travail (AT-MP), un solde "proche de l'équilibre" (-0,2 milliard) pour les allocations familiales. Même le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), traditionnellement déficitaire, réduit sa perte de 3,6 à 2,9 milliards. Seule la branche maladie voit son déficit se creuser, de 4,8 à 4,9 milliards d'euros, au lieu des 4,1 milliards prévus par le gouvernement. In fine, les dépenses d'assurance maladie ont également progressé plus que prévu (2,2% au lieu de 2,1%). L’exécutif affirme que cette dégradation est liée à "la perte de produits de TVA". Selon le gouvernement, la "situation financière sous-jacente" de la branche maladie "s'améliore de l'ordre de 1 milliard d'euros" par rapport à 2016.