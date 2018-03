Le déficit public français passe sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 2007

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il faut donc continuer à emprunter pour rembourser notre dette et cela coûte cher. C’est pour cela que nous tiendrons le cap de redressement des dépenses publiques. #8h30Politique

"2,6 %, ça reste un déficit, ça veut dire que nous continuons de dépenser trop d'argent" a commenté Bruno Le Maire. "Et comme dirait Lapalisse, tant que nous ne sommes pas en excédent, nous sommes en déficit ».

Bémol toutefois : comme le souligne Challenges , la baisse du déficit n'a pas permis de faire refluer la dette publique, qui continue à s'aggraver. Cette dernière a atteint fin 2017 97% du PIB, contre 96,6% fin 2016. Les chiffres font toujours autant tourner la tête : la dette est désormais de 2.218 milliards d'euros, soit 66 milliards de plus qu'en 2016.

Sur Franceinfo ce lundi matin, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire s’est félicité de cette nouvelle. "C'est la preuve que la stratégie qui a été définie par le président de la République en matière de réduction de la dépense publique, de redressement des comptes publics et de croissance est la bonne.

Champagne ! Enfin…non, pas encore. Dans un communiqué, l’Insee a affirmé ce lundi que la France a enregistré en 2017 un déficit public de 2,6% du produit intérieur brut (PIB) au lieu des 2,9% officiellement attendus. Pour la première fois depuis onze ans, la France est donc (enfin ?) revenue dans les clous budgétaires européens et Paris peut se targuer d’avoir respecté "la fameuse règle des 3%".

