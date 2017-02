Déficit public : la Cour des comptes se montre pessimiste pour 2017

L'heure des dérapages pour les comptes publics ? Alors que le gouvernement faisait preuve de précaution et, finalement, de réussite, dans ses prévisions précédentes, celles de 2017 risquent de réserver de mauvaises surprises. Dans son bilan annuel, la Cour des comptes affirme ainsi que l'objectif de ramener le déficit public à 2,7% en 2017 "sera très difficile à atteindre." Manière policée de dire que le chiffre sera probablement bien plus important. D'autant plus qu'une prévision de croissance à 1,5% cette année semble aussi bien optimiste.

Il faut dire que, pour la première fois depuis 5 ans, le budget des ministères est en hausse pour certains secteurs comme la sécurité ou l'emploi. "Il est nécessaire de rappeler que ces priorités sont intégralement financées selon un schéma présenté dans le projet de loi de finances, notamment par la réorientation du pacte de responsabilités" assure Bercy.

Mais plusieurs dossiers sont aussi de véritables gouffres financiers, souligne le rapport. C'est par exemple l'écotaxe, transformée en "gâchis patrimonial, social et industriel" assure la Cour des comptes, puisque les errements successifs ont entrainé un manque à gagner de près de 10 milliards d'euros en 10 ans.

Si depuis 2010, la hausse des dépenses publiques reste modérée (0,8%), elle reste encore trop forte pour assurer un retour à l'équilibre. D'autant plus que ce sont les faibles taux d'intérêt qui ont permis de diminuer en partie le déficit.