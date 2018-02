Le déficit commercial français s'est encore (et largement) creusé en 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Allemagne : accord de coalition entre Angela Merkel et le SPD

La mise au point de Mennel, la candidate de "The Voice", après ses messages polémiques sur l'attentat de Nice

Allemagne: accord entre Merkel et les sociaux-démocrates pour gouverner

JO-2018 et dopage: l'examen de l'appel des 32 Russes repoussé à jeudi

Cette dégradation avait été prévue par l’exécutif, qui avait anticipé dans son dernier projet de loi de finances un déficit de 62,7 milliards d’euros pour 2017. Et il faut remonter à un temps que les plus jeunes ne peuvent pas connaître pour retrouver trace du dernier excédent français, qui a eu lieu en 2003.

Si les perspectives économiques semblent s’améliorer en France (et dans le monde), certains indicateurs font toujours grise mine. D’après les Douanes , le déficit commercial français s’est considérablement dégradé en 2017 : il atteint désormais 62,3 milliards d’euros, contre 48,3 milliards d’euros un an auparavant.

