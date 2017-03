Le déficit commercial français atteint des records

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

14h15 Soupçon de favoritisme à Las Vegas: Macron "totalement hors de cause", dit Sapin (AFP)

Tournoi des six nations: Galles équipe inchangée contre l'Irlande

Mali : Accès à l’eau potable : Le ministre de l’Énergie et de l’Eau à Sikasso et Ségou

Les chiffres sont particulièrement inquiétants pour les biens et services français qui ont encore perdu des parts de marché malgré des tarifs moins élevés.

Dans les détails, les exportations représentent 37,2 milliards d'euros contre 47,1 milliards pour les importations. Sur 12 mois, le déficit commercial s'établit à 53,1 milliards d'euros contre 47,9 milliards un an auparavant.

A quelques semaines de la présidentielle, l'économie française commence à dérailler. Le déficit commercial de la France a chuté à 7,9 milliards d'euros pour le mois de janvier, un niveau "jamais atteint" à encore les Douanes. "Cette aggravation très forte est due en partie au niveau extrêmement bas des ventes d'Airbus" et à l'"importation inhabituelle à cette date de certains produits pharmaceutiques" explique le communiqué. La hausse du prix du baril a aussi participé à cette balance négative.

