Le déficit budgétaire moins élevé que prévu en 2016, à 68,9 milliards

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Le déficit du budget de l'État français s'est réduit à près de 69,0 milliards d'euros en 2016, soit trois milliards de mieux que prévu à l'origine, après 70,5 milliards en 2015, a annoncé ce mardi 17 janvier le ministre de l'Économie et des Finances Michel Sapin. "Le résultat sera de 68,976 milliards de déficit, légèrement en dessous de 69 milliards", a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Il a également fait remarquer que, le budget de l'État portant la quasi-totalité du déficit public, le "très bon résultat" de son exécution "renforce les arguments qui laissent penser que nous atteindrons 3,3% de déficit public pour 2016" par rapport au PIB, comme prévu par le gouvernement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres