Défense : la France prévoit de consacrer 295 milliards d'euros à la modernisation de l'armée entre 2019 et 2025

Un budget en large augmentation pour moderniser les équipements et « régénérer » le modèle d’armée. D’après le projet de loi de programmation militaire (LPM) qui sera présenté ce jeudi en conseil des ministres, la France devrait consacrer 295 milliards d'euros à ses armées entre 2019 et 2025. Objectif : porter les dépenses de défense à 2% du PIB en 2025.

En 2018, le budget pour l’Armée est de 34,2 milliards d'euros. Mais d’après des informations de l’AFP, relayées par plusieurs médias, il devrait augmenter de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, puis de 3 milliards par an à partir de 2023.

Le projet de loi doit être soumis au Parlement avant l’été.

Les embauches devraient également être de mise, alors que 60 000 suppressions de postes ont été décidées entre 2005 et 2015. Le gouvernement pourrait créer 6 000 postes civils et militaires d’ici 2025, dont 3 000 d’ici cinq ans. La cyberdéfense (1 500 postes) et du renseignement (1 500 postes) verraient également leur effectifs augmenter. La question du remplacement du porte-avion Charles de Gaulle va aussi être évoquée.