Défense européenne : Emmanuel Macron a reçu Donald Trump, qui avait trouvé "insultants" les propos du président français

Tensions diplomatiques entre Trump et Macron

Néanmoins, "l’armée européenne" prônée par Emmanuel Macron ne vise pas les Etats-Unis, a précisé la présidence française, qui parle d'une "confusion". "Je comprends que l’enchaînement des sujets dans l’interview [sur l’antenne d’Europe 1] puisse créer de la confusion mais ce sont bien deux sujets différents, le traité des armes nucléaires à portée intermédiaire (INF) et ce sujet d’une force de défense des Européens où il y a des travaux en cours", a souligné samedi l'Elysée

Sitôt le président américain arrivé à l'Elysée, les deux hommes ont voulu jouer l'apaisement. Emmanuel Macron a salué "son bon ami" Donald Trump et a assuré, en anglais : "Je partage l'avis du président Trump : nous avons besoin de partager le financement de notre défense. Ce n'est pas juste que la sécurité européenne soit uniquement financée par les Etats-Unis". Donald Trump a indiqué être heureux d'être à Paris et rappelé son propos sur la défense européenne : "nous voulons une Europe forte", a-t-il dit. "Je vais partager avec le président Trump mes propositions faites sur les capacités stratégiques européennes", a poursuivi Emmanuel Macron.

Mardi 6 novembre, Emmanuel Macron avait déclaré : "On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne".

A peine arrivé à Paris, vendredi soir, Donald Trump a écrit un tweet dans lequel il a jugé "très insultants" les propos d’Emmanuel Macron concernant la nécessité pour l'Europe de se doter d'une armée commune. "Le président de la France Macron, a suggéré que l'Europe se dote de sa propre armée pour se protéger des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN que les États-Unis subventionnent largement", a écrit Donald Trump.

