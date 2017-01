Décret de Trump : la ministre de la Justice, par intérim, limogée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cradle et Cradoc, des Diables de Tasmanie, sont arrivés au parc Pairi Daiza et seront visibles dès le 1er avril

Fillon et son épouse entendus séparément par les enquêteurs

En savoir plus

"La ministre intérimaire, Sally Yates, a trahi le département de la justice en refusant d’appliquer un décret destiné à protéger les citoyens des Etats-Unis", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. "Le président Trump a relevé Mme Yates de ses fonctions et a nommé Dana Boente ministre intérimaire dans l’attente de la confirmation par le Sénat de la nomination du sénateur Jeff Sessions."

Sally Yates avait ainsi ordonnée aux procureurs de ne pas défendre le décret anti-immigration, pris par le président américain, vendredi dernier. "Ma responsabilité est d’assurer que la position du ministère est non seulement légalement défendable mais est également formée par notre meilleure interprétation de ce qu’est la loi, après avoir pris en considération tous les faits" a-t-elle écrit dans une note interne. "A l’heure actuelle, je ne suis pas convaincue que la défense du décret présidentiel soit cohérente avec ces responsabilités, pas plus que je ne suis convaincue du fait que ce décret présidentiel soit légal."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres