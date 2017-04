Le décret sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim est signé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Ethiopiens de Jano à la croisée du rock et des sons abyssiniens

Dimanche sanginaire au Caire: double explosion contre une église et contre un centre de police

En savoir plus

"Le décret abroge (...) l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont EDF est titulaire, à compter de la date de mise en service de l’EPR de Flamanville 3 dès lors que cette abrogation est nécessaire au respect du plafonnement de la capacité nucléaire et que la mise en exploitation de l’EPR de Flamanville 3 intervient avant le 11 avril 2020", indique le texte publié ce dimanche.

Le décret sur la fermeture de la centrale de #Fessenheim est signé et publié ce matin au JO. C'est dit c'est fait #transitionenergetique pic.twitter.com/LSR45LI9BB

"C’est dit et c’est fait". La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a tweeté sa satisfaction ce dimanche suite à la publication au Journal officiel du décret actant le principe de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim lorsque EDF mettra en service l'EPR de Flamanville. Cette mise en service de l'EPR est censée intervenir au plus tôt en 2019.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres