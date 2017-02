Décret de Donald Trump sur l'immigration : Marion Maréchal Le Pen ne serait pas contre de l’instaurer en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les expatriés belges votent MR et Ecolo

Changer de banque est devenu plus facile est gratuit depuis ce lundi

Lady Gaga saute depuis le toit du stade et offre une prestation incroyable au Super Bowl (vidéo et photos)

En savoir plus

Un autre élu FN, Steve Briois a également laissé entendre la possibiliter d'instaurer un décret pareille en France, "quitte à choquer". "On est dans un monde horrible, donc de temps en temps il faut prendre aussi des mesures d'autorité, quitte à choquer", a-t-il déclaré le 31 janvier.

"Je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher souverainement d’interdire, par le biais du principe de précaution, l’entrée sur notre territoire de ressortissants dont on sait qu’ils pourraient être infiltrés par des terroristes". Pourtant, elle affirme ne pas être une fan de la "Trumpmania".

Invitée du "Grand Rendez-Vous", avec Europe 1, i-Télé et Les Échos, Marion Maréchal Le Pen s'est exprimée sur le décret anti-migrants de Donald Trump, qui séduit plusieurs cadres du Front national. Selon elle, le FN pourrait s'inspirer de ce texte interdisant temporairement l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de certains pays musulmans. "Pourquoi pas ?", lance la député du Vaucluse, estimant que cette mesure peut s'avérer efficace pour lutter contre le terrorisme. "S'il y a une menace terroriste qui s'amplifie encore, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas renforcer nos frontières", avance-t-elle, invoquant le "principe de précaution".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres