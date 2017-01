Décret de Donald Trump sur l'immigration : Jean-Marc Ayrault souhaite son annulation

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"Je pense que ce serait le bon sens" d'annuler cette décision, a estimé le chef de la diplomatie française à l'occasion de son déplacement à Téhéran, évoquant une situation "inacceptable et très pénalisante pour les personnes concernées".

Lors d'une visite en Iran lundi 30 janvier, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a souhaité l'annulation du décret signé par le président américain Donald Trump, qui interdit désormais l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays musulmans (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen).

