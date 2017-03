Décret anti-immigration : l'administration Trump fait appel de la suspension partielle

Doit-on s'attendre à une version 3 ? Après un premier décret pris dans la hâte et rapidement suspendu par la justice américaine, Donald Trump est revenu à la charge avec une nouvelle version de son décret anti-immigration. Mais jeudi, le juge fédéral Theodore Chuang a décidé la suspension partielle de ce texte qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des réfugiés et des ressortissants de six pays musulmans.

Un autre juge, à Hawaï cette fois, a lui aussi décidé de la suspension du décret. Dans les deux cas, les juges estiment qu'il ne s'agit pas de sécurité mais de cibler les musulmans en tant que croyants.

Vendredi, l'administration Trump a annoncé avoir fait appel de ces décisions pour tenter de l'appliquer.