Décision historique : Donald Trump accepte de rencontrer Kim Jong-un

Comme quoi, tout arrive… La décision est aussi surprenante qu’historique : le président américain Donald Trump a accepté jeudi l'invitation du leader nord-coréen, Kim Jong-un. Une annonce en forme de grosse surprise tant les relations apparaissent tendues entre les deux hommes depuis deux ans, sur fond de conflit sur les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. D’ailleurs, jamais un président des Etats-Unis en exercice n'a rencontré un dirigeant de la Corée du Nord. L’entrevue entre les deux dirigeants devrait se dérouler "d'ici fin mai", a annoncé Chung Eui-yong, conseiller national sud-coréen à la Sécurité, mais le lieu reste encore à préciser.

Dans un tweet, Donald Trump a fait part de "grands progrès" sur le dossier nord-coréen, insistant sur le fait que le leader nord-coréen Kim Jong-un avait parlé de "dénucléarisation", pas seulement d'un "gel" des activités nucléaires. Avant d’ajouter : "Les sanctions doivent rester en place jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé".

D’après le New York Times, les négociations ont été également... étonnantes. Le conseiller sud-coréen était là pour rencontrer des responsables nord-américains mais pas le patron de la Maison Blanche. Ce dernier est finalement allé à sa rencontre et a accepté d'emblée la rencontre, sans plus de consultation.